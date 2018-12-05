В Україні всі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби

Створено оперативний штаб для цілодобового моніторингу ситуації та обміну інформацією з Генштабом ЗСУ, СБУ та розвідкою.

В Україні всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ переведені на посилений варіант несення служби.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що для координації роботи усіх органів системи МВС та моніторингу ситуації створено оперативний штаб, який очолив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян. До штабу залучені: перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардії Валерій Бондар, а також перший заступник глави Державної міграційної служби Наталія Науменко та інші.

Читайте такожВоєнний стан: пости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

Також для координації дій створено оперативні штаби у територіальних органах системи МВС.

Зазначається, що оперативні штаби працюватимуть у цілодобовому режимі та здійснюватимуть обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом ЗСУ, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Головним управлінням розвідки Міноборони, Управління державної охорони та Держспецзв’язком.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.