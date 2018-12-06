Журналісти дізналися, чи вистачить у Раді голосів для припинення дії Договору про дружбу з Росією

Голосів у парламенті для припинення дії Договору про дружбу з РФ має вистачити.

Чи припиняти дружбу із агресором, сьогодні вирішуватиме Верховна Рада.

Депутати мають розглянуть президентський законопроект про припинення дії Договору про дружбу з Росією.

Якщо Рада ухвалить закон, договір про дружбу втратить чинність 31 березня 2019 року.

Зазначається, що майже всі депутатські фракції готові голосувати за припинення дії Договору про дружбу з Росією.

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Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності. Договір укладався терміном на десять років і його дія автоматично продовжувалася на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявляла іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.

6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що спливає 31 березня 2019 року.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО. 21 вересня Міністерство закордонних справ України направило Росії відповідну ноту.

26 вересня Порошенко передав ноту генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу для розповсюдження як офіційного документа Генасамблеї та Ради безпеки ООН.

3 грудня представник президента у ВР Ірина Луценко повідомила, що президент вніс до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ (№0206).