Порошенко вніс до Ради законопроект про припинення дії Договору про дружбу з Росією

Водночас, текст законопроекту на сайті парламенту ще не оприлюднено.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (№0206).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради парламенту повідомила представник президента у ВР Ірина Луценко.

Вона висловила думку, що парламент “зможе підтримати відповідно до процедури таку дію”.

Водночас, на сайті парламенту вказано, що президентом внесений такий законопроект, але його текст ще не оприлюднено.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.

6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення не продовжувати дію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що спливає 31 березня 2019 року.

17 вересня президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО. 21 вересня МЗС України направило Росії відповідну ноту.

26 вересня Порошенко передав ноту генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу для розповсюдження як офіційного документа Генасамблеї та Ради безпеки ООН.