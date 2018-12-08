Шевченко закликав Порошенка обміняти Медведчука на полонених українських моряків

Представник «Українського об’єднання патріотів» нагадав, що українські моряки перебувають у полоні ворога вже майже два тижні.

Кандидат у президенти від УКРОПу, народний депутат Олександр Шевченко звернувся до президента України Петра Порошенка з вимогою сприяти арешту Віктора Медведчука та обміну його на полонених під час інциденту в Керченській протоці українських моряків.

Відповідну заяву він зробив під час ефіру на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Заарештуйте російського шпигуна та кума Путіна Медведчука після його чергового повернення з Москви! І після справедливого суду над ним за всі його злочини проти України, починаючи з процесу над Василем Стусом, після оголошення вироку запропонуйте своєму дружку Путіну обміняти його на наших хлопців. І я переконаний, що він вам не відмовить!» – зазначив Олександр Шевченко, звертаючись до президента.

Читайте такожРосія не звільнить полонених моряків до рішення суду – Лавров

Представник «Українського об’єднання патріотів» нагадав, що українські моряки перебувають у полоні ворога вже майже два тижні.

«Минуло вже майже два тижні, як через дике бажання будь-яким шляхом залишитися при владі й далі грабувати український народ Порошенко пішов на відверту провокацію, знаючи, що для ворога не писані міжнародні правила і закони, і що по наших хлопцях буде відкрито вогонь! Минуло вже майже два тижні, як половина України перебуває у воєнному стані, люди налякані й дезорієнтовані, не знаючи, чого їм чекати далі і яке їхнє майбутнє», – підкреслив Олександр Шевченко.

Укропівець додав, що залишилося всього два тижні для того, щоб гарант української Конституції зміг знайти причину для продовження воєнного стану, а українці зрозуміли, яку помилку зробили, довіривши найвищий державний пост людині без совісті та принципів.

«Зупиніться та припиніть нехтувати й розкидатися життям українських солдатів і руйнувати їхні сім’ї! Зробіть все, щоб повернути наших моряків додому! – акцентував Олександр Шевченко – Пане Порошенко, змиріться і спокійно дочекайтеся суду над собою, не робіть ще більше біди народу України!»

Як відомо, інцидент у Керченській протоці відбувся 25 листопада. В результаті держава-агресор захопила в полон українських військовослужбовців та бойові кораблі. 26 листопада український парламент з ініціативи президента запровадив в окремих регіонах держави воєнний стан на 30 днів.