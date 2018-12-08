Збройні сили України мають все, щоб стримати російську агресію – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що українська армія входить до числа найкращих армій європейських країн.

Збройні сили України мають все, щоб стримати російську агресію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

«В Україні нарешті є армія – добре підготовлена, оснащена зброєю, професійна, патріотична, з достатнім умінням, щоб стримати російську агресію», - зазначив він.

За словами Порошенка, українська армія входить до числа найкращих армій європейських країн, переходить на стандарти НАТО та набуває досвіду та «вміння перемагати».

Він також зазначив, що в українській армії саме цього року офіційним вітанням стало: «Слава Україні! – Героям Слава!».