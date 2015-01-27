Голова Держдуми назвав "маячнею" визнання РФ країною-агресором

"Розумні люди на маячню ніколи взагалі не звертають уваги", - заявив він, відповідаючи на запитання, які політичні наслідки може спричинити це рішення українського парламенту.

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За словами Наришкіна, "на жаль, те, що зараз відбувається в Україні, знаходиться за рамками права, за межами розумного". "Останні рішення - з цієї категорії", - заявив він, відповідаючи на запитання ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, Рада прийняла законопроект, який визнав Росію країною-агресором, а самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями.

Згідно із заявою, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, скоєні з початку російської агресії проти України.