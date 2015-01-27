Росія відмовляється випускати Савченко до суду

Про це він заявив на брифінгу у Страсбурзі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Савченко підозрюють у співучасті у вбивстві російських громадян, російських журналістів. Цей злочин стався ще за кілька місяців до її обрання до Верховної ради. Тому лише у випадку, якщо суд визнає її невиновність, Савченко вийде на свободу", - заявив він.

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Як відомо, у другій половині дня понеділка російська делегація дотримувалася іншої позиції. Зокрема, росіяни на комітетському засіданні проголосували за пункт резолюції ПАРЄ про необхідність звільнення Савченко, при чому було оголошено, що це спільна позиція делегації РФ.

Також з'ясувалося, що російська делегація проводила в Страсбурзі кулуарні переговори про те, щоб в обмін на звільнення Савченко з РФ зняли санкції, введені в рамках асамблеї. В результаті австрієць Штефан Шеннах, керівник моніторингового комітету ПАРЄ, підготував доповідь, в якій з РФ пропонується зняти велику частину санкцій.

Між тим у вівторок Наришкін спростував можливість такої домовленості, назвавши її "цинічним обміном". "Ніякого торгу тут бути не може. Тільки так вчиняє правова держава", - заявив він.

Перед тим представники української делегації в ПАРЄ запевнили "Європейську правду", що налаштовані категорично проти будь-яких кулуарних домовленостей з РФ.

"Ми Савченко не торгуємо", - пояснив, зокрема, заступник керівника делегації Сергій Соболєв.