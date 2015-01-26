Савченко затверджена членом української делегації у ПАРЄ

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Офіційно:Надія Савченко затверджена членом делегації у ПАРЄ і отримала усі відповідіні привілеї та імунітети», - написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали бойовики у Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

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27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була вибрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації і міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.