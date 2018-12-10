Рішення про запровадження санкцій ЄС щодо організаторів псевдовиборів на Донбасі набуло чинності

Сьогодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів остаточно ухвалила рішення про введення нових санкцій.

Рішення про запровадження санкцій Європейським Союзом проти 9 організаторів псевдовиборів на окупованому Донбасі, які відбулися 11 листопада, набуло чинності.

Про це йдеться у Офіційному журналі Євросоюзу, опублікованому сьогодні за підсумками ухваленого рішення Радою ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

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Під санкції ЄС потрапили маріонетки Кремля на окупованих районах Донецької і Луганської областей, зокрема, Ольга Валеріївна Позднякова, Олена Валеріївна Кравченко, Леонід Іванович Пасічник, Володимир Анатолійович Бідьовка, Денис Миколайович Мірошниченко, Олексій Олексійович Найденко, Володимир Юрійович Висоцький, Максим Олександрович Свідченко та Катерина Василівна Терещенко.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило "голосування" на так званих "виборах" "глав республік" і "депутатів народних рад". Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їхнє проведення є порушенням Мінських домовленостей. Президент України Петро Порошенко наголосив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.