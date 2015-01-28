Freedom House: вторгнення Росії в Україну завдало нищівного удару по демократії
Російське вторгнення в Україну завдало у 2014 році нищівного удару по демократії.
Про це йдеться в щорічному дослідженні міжнародної неурядової організації Freedom House, яке цитує Радіо Свобода.
Базована у США інституція, яка проводить дослідження для підтримки демократії, політичних свобод і прав людини, відзначає, що теракти та агресивні дії авторитарних режимів збільшили «нехтування демократичними стандартами» майже у всіх регіонах світу.
Одним із найгірших зразків такого нехтування автори доповіді називають «вторгнення Росії в Україну, в тому числі пряме захоплення і формальну анексію Криму».
Читайте такожСаріуш-Вольський: Росія готується до більшої агресії Говорячи про Україну, дослідники відзначають, що позитивні зрушення, «пов’язані з відстороненням від влади корумпованого президентаВіктор Януковича», нівельовані російською анексією Криму та збройним протистоянням урядових сил і підтримуваних Росією сепаратистів на сході країни.
Україна в доповіді оцінена як «частково вільна» країна. Що ж до окупованого Росією Криму, то ситуація в ньому оцінена як «дещо краща», ніж у Туркменистані та Узбекистані, які є серед лідерів у числі «невільних» країн.
Зі 195 країн світу, про які йдеться у дослідженні, 89 були названі «вільними», 55 – «частково вільними», 51 «невільними».
Freedom House – міжнародна неурядова організація, яка проводить дослідження для підтримки демократії, політичних свобод і прав людини. Заснована в жовтні 1941 року, коли її очолили як почесні голови Венделл Вілкі та Елеонора Рузвельт. Організація стала відома завдяки дослідженнями стану політичних та громадянських свобод, що почали проводитися з 1978 року.