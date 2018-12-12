В Україні з введенням воєнного стану відбувається масштабна перевірка системи мобілізації -Турчинов

Секретар РНБО наголосив, що, в разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил РФ, «воєнний стан не буде продовжено».

В Україні з введенням воєнного стану відбувається масштабна перевірка системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на зустрічі з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомили у прес-службі РНБО України.

Турчинов, зокрема, зазначив, що з введенням воєнного стану «відбувається масштабна перевірка всієї системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії».

«Ми вивчаємо сильні і слабкі місця в системі безпеки та оборони країни, і робимо відповідні висновки та корективи», - сказав секретар РНБО.

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Він підкреслив, що, в разі відсутності загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, «воєнний стан не буде продовжено».

Також сторони обговорили питання про необхідність негайного звільнення українських військових моряків та кораблів, що незаконно утримуються в РФ. У цьому контексті голова Представництва НАТО в Україні підкреслив, що країни-члени Альянсу у своїй заяві наголосили на необхідності негайного звільнення українських військовослужбовців.

Крім того, Турчинов та Вінніков обмінялися думками про перебіг реформування сектору безпеки і оборони України, обговоривши процес переходу на стандарти НАТО та пріоритетні завдання щодо реалізації закону «Про національну безпеку».

Своєю чергою, голова Представництва НАТО в Україні наголосив на тому, що Альянс зацікавлений у розширенні співпраці з нашою країною, та «засуджує дії Росії в Чорному та Азовському морі».

«НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а країни-члени Альянсу готові і надалі підтримувати вашу державу на шляху реформування», - запевнив Вінніков.