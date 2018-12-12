Європарламент закликає ЄС та Україну посилити співпрацю через можливе втручання РФ у вибори

Депутати ЄП відзначили важливість боротьби з російськими фальшивими новинами та пропагандою, в тому числі через очікуване втручання Росії у вибори в Україні та в ЄС у 2019 році.

Європейський парламент закликає керівні органи та країни-члени Європейського Союзу та Україну посилити співпрацю у зв’язку з можливим втручанням Росії у майбутні вибори, які відбудуться у 2019 році.

Про це йдеться у резолюції про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яку підтримали 433 депутатів, 30 утрималось і 105 проголосували проти її ухвалення.

Зокрема, депутати ЄП відзначили важливість боротьби з російськими фальшивими новинами та пропагандою, в тому числі через очікуване втручання Росії у вибори в Україні та в ЄС у 2019 році.

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“Європейський парламент закликає, щоб взаємодія України та ЄС у цьому питання була посилена”, - йдеться у резолюції.

Також Європарламент закликає українську владу прийняти Виборчий кодекс.

Крім того, депутати ЄП привітали оновлення складу Центральної виборчої комісії, яка має важливе значення з точки зору довіри для виборчого процесу в Україні та критично важливих виборів, які відбудуться у 2019 році.

Також євродепутати закликають українську владу в період підготовки до виборів створити спеціальні механізми, щоб “запобігти спотворенню політичної конкуренції та маніпуляціям через зосередження в руках декількох осіб політичного, економічного впливу та впливу над засобами масової інформації”.