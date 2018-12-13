Порошенко пропонує заборонити кораблям РФ заходити в порти ЄС та США через агресію в Азовському морі

За словами глави української держави, РФ намагається перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро".

Президент України Петро Порошенко пропонує у відповідь на спробу Російської Федерації окупувати Азовське море заборонити її кораблям заходити в порти країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом прес-конференції в Брюсселі.

«Всі мають розуміти, що санкції – це не покарання, покарання будуть у міжнародних судах за порушення міжнародного права. Санкції є мотивацією для Росії повернутись до цивілізованого світу, санкції – це сигнал Росії негайно та безумовно повернути українських моряків та кораблі і забезпечити свободу судноплавства», - заявив президент.

При цьому Порошенко зауважив, що якщо Росія цього не зробить, то є «довгий список можливостей, щодо яких міжнародна спільнота, включно з НАТО, ЄС та іншими, мають пропозиції, і зараз починаються дискусії щодо цього».

«Для прикладу – зупинити дозвіл для російських суден відвідувати порти Євросоюзу, США та інших членів коаліції (НАТО – УНІАН). В цій ситуації – це просто реакція на блокування (проходу українських кораблів через Керченську протоку – УНІАН), окупацію Азовського моря, яке РФ хоче перетворити на внутрішнє озеро», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

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При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українські військовослужбовці, троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених заарештував так званий «суд» у Криму, після чого їх відправили до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

З 7 до 12 грудня консули України в Російській Федерації відвідали всіх українських військовополонених моряків.