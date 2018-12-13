Військовий експерт пояснив, навіщо Путін підігнав до кордонів з Україною сотні танків і "Іскандери"

Концентрація Росією біля кордону з Україною техніки, ймовірно, пов'язана з проведенням 15 грудня Об'єднавчого собору для отримання Томосу, вважає експерт.

Концентрація Росією важкої військової техніки, живої сили і ракетних комплексів "Іскандер", які здатні завдавати ударів по Києву, в стратегічному і військовому плані не мають жодного значення, оскільки відкриту масштабну війну РФ не почне проти України. І таким чином, мілітаризація прикордонної зони – свого роду акт військово-політичного тиску на Україну.

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Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

"Ситуація з концентрацією Росією біля кордону України техніки очевидна і пов'язана з тим, що 15 грудня відбудеться Об'єднавчий собор для отримання УПЦ Томосу. Це для РФ – серйозна геополітична поразка. Всі інші військові дії, брязкання зброєю тощо не мають абсолютно жодного сенсу. Накопичення військ біля наших кордонів триває, потім вони відводяться. Чому це відбувається саме зараз, теж абсолютно незрозуміло: жодних ознак майбутнього військового наступу, принаймні у відкритій пресі, немає. З боку РФ це абсолютно незрозумілі рухи, які, швидше за все, не призведуть ні до чого", – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони Степан Полторак заявив, що Росія розгорнула поблизу кордонів з Україною ракетні комплекси «Іскандер», що можуть нести ядерні боєголовки.

«Для чого вони розмістили ракетні комплекси «Іскандер» неподалік наших кордонів, значно збільшивши ймовірний радіус ураження нашої території? Зараз ми спостерігаємо просто величезну кількість накопиченої російської зброї на нашому кордоні», - написав міністр у Facebook.