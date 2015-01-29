Рада ЄС закликає Київ підготувати документи для звернення до МКС щодо злочинів проти людяності в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося сьогодні у Брюсселі.

„Рада закликала українську владу оперативно вжити необхідних правових заходів, які дозволять Міжнародному кримінальному суду розглянути справи за звинуваченням у злочинах проти людяності, скоєних на території України в 2014-2015 роках”, - йдеться у висновках.

Читайте такожЄвросоюз підтримує особливий статус Придністров'я

Крім того, Рада ЄС знову заявила про важливість ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що є частиною її зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС.