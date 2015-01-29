Рада ЄС закликає Київ підготувати документи для звернення до МКС щодо злочинів проти людяності в Україні
22:01, 29 січня 2015Політика
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Рада ЄС із закордонних справ закликає українську владу юридично оформити документи, необхідні для звернення до Міжнародного кримінального суду для притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти людяності в Україні у 2014-2015 р.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося сьогодні у Брюсселі.
„Рада закликала українську владу оперативно вжити необхідних правових заходів, які дозволять Міжнародному кримінальному суду розглянути справи за звинуваченням у злочинах проти людяності, скоєних на території України в 2014-2015 роках”, - йдеться у висновках.
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Крім того, Рада ЄС знову заявила про важливість ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що є частиною її зобов’язань згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС.
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