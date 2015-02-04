Штайнмаєр: не можна допустити, щоб ситуація в Україні вийшла з-під контролю

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому виданню Nuernberger Nachrichten, передає "ЄвроПравда".

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"З конфліктом на сході України питання війни і миру повернулося на континент. Люди бояться, і цей страх у картинах, які ми щодня отримуємо зі східної України", - зазначив він.

"Саме тому ми повинні діяти з розумом. Я бачу - це наш обов'язок зробити все, що в наших силах, для того, щоб цей конфлікт не вийшов повністю з-під контролю", - підкреслив Франк-Вальтер Штайнмайер.

За його словами, немає ніяких причин для того, щоб відмовлятися від підписаних зобов'язань в Мінську.

"Неймовірно важливо не діяти в вакуумі, особливо в таких складних конфліктах, як на сході України. На мій погляд, було б безвідповідально викидати за борт угоди тільки тому, що реалізація не йде так, як ми її собі уявляли", - переконаний німецький міністр.

"Після всіх переживань, які ми пережили, я впевнений, що військового вирішення цього конфлікту не може бути - принаймні, якщо ви хочете зберегти територіальну цілісність України", - додав він.