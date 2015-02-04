СБУ: Російські спецслужби можуть прослуховувати диппредставництва України в Росії

У СБУ не виключають, що російські спецслужби прослуховують дипломатичні представництва України, які знаходяться на території РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми розуміємо, що російські громадяни, які звертаються до нашого дипломатичного представництва в Москві, стають об'єктами уваги російських спецслужб... Судячи з того, що російські громадяни, які зателефонували, до них з'являється ФСБ, воно (прослуховування) таки є”, - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 36-річну громадянку Росії, матір сімох дітей Світлану Давидову у січні затримали за підозрою у зраді після того, як вона зателефонувала до Посольства України в РФ з інформацією про переміщення російських військових. Жінку затримали у Вязьмі, за 240 км на захід від Москви. Її утримували в СІЗО Лефортово у Москві.

За словами її адвоката Андрія Стебенєва, жінка "зателефонувала туди, куди не повинна була, і сказала те, що не мала казати".

Її чоловік Анатолій Горлов повідомив, що Світлана телефонувала до посольства у квітні минулого року.

29 січня Лефортовський суд Москви видав санкцію на арешт до 19 березня.

3 лютого адвокат повідомив, що слідчий звільнив Давидову під підписку про невиїзд.