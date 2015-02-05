Популізм: експерти скептично оцінили позбавлення Януковича звання президента

У цій думці збігаються більшість опитаних ТСН експертів.

"Я вважаю, що це рішення насамперед політичне, тому що юридичних наслідків не так багато. Ціна цього питання насамперед у тому, що це політична оцінка його діяльності на посаді президента", - каже політолог Тарас Березовець.

Проте, на його думку, це "символічний цвях в труну політичної кар'єри" Януковича.

Також Березовець вважає, що в даному рішенні є присмак політичної маніпуляції.

"Парламентарі хотіли дати людям хоч щось, тому що за минулий рік ніхто з його оточення не те, щоби не засуджений, навіть не затриманий. 22 лютого буде рівно рік з моменту його втечі - і нічого не зроблено, ніхто не покараний, включаючи самого Януковича. Тому парламентарі таке рішення ухвалили, і тут є такий певний присмак політичної маніпуляції, на жаль. Їм немає чим звітувати, то вони хочуть відвернути увагу від того, що ніхто не покараний, і задовольнити людям жагу помсти", - висловив свою точку зору політтехнолог.

Читайте такожРада позбавила Януковича звання президента"Це чисто ритуальне рішення, тому що за великим рахунком, крім ідеологічного навантаження, воно нічого не несе", - каже політолог Юрій Палійчук, додавши, що "розглядав би це рішення чисто у форматі популізму".

Юрист Микола Коломоєць застерігає, що юридично таке рішення дає підстави говорити про узурпацію влади.

"Конституція України прямо забороняє прийняття подібного закону. Цей закон у своїй основі суперечить Конституції з тієї причини, що статтею 105 Конституції чітко встановлено збереження звання президента довічно. Єдиною умовою, коли президент може бути позбавлений такого звання, є процедура імпічменту (знову таки - процедура, прямо передбачена Конституцією). Ніякого імпічменту не було. Щоб позбавити людину звання президента на таких підставах (маю на увазі цей закон), потрібно щоб відповідна процедура була передбачена Конституцією України, інакше дії ВР будуть містити ознаки узурпації влади - ВР перевищує свої повноваження, передбачені Конституцією України, порушує саму концепцію поділу влади", - вважає він.

"Я не бачу якихось юридичних наслідків цього рішення", - говорить конституційний експерт Олександр Москалюк.

"Для того, щоб повернутися у правове поле, варто зараз спробувати реалізувати, хай навіть і заднім числом, ту процедуру імпічменту, яка передбачена статтею 111 Конституції України. Але тут існує інша проблема. Механізм, який передбачений цією статтею, унікальний у тому плані, що ніде в світі немає такої високої норми щодо кількості голосів нардепів, які мають прийняти рішення щодо усунення президента з посту в порядку імпічменту - на останньому етапі необхідно набрати три четверті від конституційного складу Верховної Ради. Це дуже велика кількість. Очевидно, що депутати не зважилися на висування імпічменту через ризики того, що за таке рішення не буде набрана достатня кількість голосів", - додав Москалюк.

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