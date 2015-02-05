Порошенко позбавив Махніцького посади свого радника

Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Махніцького з посади свого радника. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента.

Причини звільнення не вказуються.

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З 24 лютого по 18 червня 2014 року Олег Махніцький виконував обов'язки генпрокурора. У червні 2014 року Петро Порошенко, після обрання на пост президента України, призначив Махніцького своїм радником.