Порошенко позбавив Махніцького посади свого радника
13:13, 05 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Махніцького з посади свого радника.
У червні 2014 року Порошенко призначив Махніцького своїм радником / УНІАН
Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Махніцького з посади свого радника. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента.
Причини звільнення не вказуються.
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З 24 лютого по 18 червня 2014 року Олег Махніцький виконував обов'язки генпрокурора. У червні 2014 року Петро Порошенко, після обрання на пост президента України, призначив Махніцького своїм радником.
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