Суд у справі Пукача вирішив проводити засідання у відкритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання головуючий в колегії суддів суддя Степан Гладій сказав: “Враховуючи суспільний інтерес до справи, враховуючи публічні висловлювання керівників силових структур, народних депутатів, деяких учасників судового розгляду, які висловлювались про відкритість судового засідання, в зв'язку з цим колегія суддів вважає за доцільне повернутися до питання відкритості чи закритості суду”.

Водночас, за словами Гладія, не дивлячись на заяви силових структур щодо розсекречення матеріалів справи, ніяких документів з цього приводу до колегії суддів не надходило.

У свою чергу, Пукач висловився за те, щоб слухання відбувалися в закритому режимі. Його адвокат Григорій Демиденко звернув увагу на те, що на минулому засіданні колегія суддів вже приймала рішення про закритість судових засідань, а зараз грубо порушує закон, проводячи відкрите засідання, і таким чином порушуючи інтереси його підзахисного щодо захисту його прав. Враховуючи це, Демиденко попросив суд про закрите судове засідання.

Водночас представники прокуратури у своїй промові зазначили, що в апеляційному процесі мова йде про дослідження наявних порушень, які могли бути допущені судом першої інстанції, а отже - не потребують проведення судового слідства. Враховуючи це, Генеральна прокуратура вважає за можливе проводити засідання у відкритому режимі. Працівники прокуратуру зазначили, що якщо виникне необхідність заслуховувати окремі моменти в закритому режимі, то, відповідно, може бути призначене закрите засідання.

Представник Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко висловила згоду щодо необхідності проводити розгляд скарги у відкритому режимі, але висловилася за необхідність повернення матеріалів справи до Генпрокуратури з метою визначення експертною комісією, чи є в матеріалах справи державна таємниця.

“Якщо не буде державної таємниці в матеріалах справи, то немає доцільності закривати процес”, - сказала Теличенко.

У свою чергу потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський звинуватив суд в порушенні закону, оскільки колегія суддів почала відкрите судове засідання всупереч прийнятому раніше рішенню, а також не поцікавилась наявністю у нього адвокатів, яких він замінив, і які ще офіційно не вступили в судовий процес.

“Ви керуєтесь не законом, а політичною ситуацією, яка є в країні. На попередньому засіданні ви закрили засідання, а тепер відкрили, тому що не було підстав закривати”, - сказав Подольський.

Заслухавши думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати, після чого оголосив рішення про проведення судового засідання у відкритому режимі.

Нагадаємо, 5 лютого 2015 р. п’ятеро народних депутатів від фракції партії «Блок Петра Порошенка» написали колективне депутатське звернення до генерального прокурора України Віталія Яреми з вимогою зробити відкритим процес розгляду апеляційних скарг у справі Пукача.

У звернені депутати наголошують, що колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка в інтересах екс-президента України Леоніда Кучми незаконно засекретив всі аркуші обвинувального висновку та матеріалів слідства у справі Пукача. «Це було зроблено в останній момент - за кілька днів-годин до передачі справи до суду - з метою сховати від очей України і міжнародної спільноти правду про злочинне використання правоохоронної системи політичним керівництвом держави», - йдеться у зверненні.

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Депутати відзначали, що під час проведення слідства, а також на етапі ознайомлення з матеріалами слідства потерпілих та обвинувачуваного таємними у справі були лише кілька томів, які дійсно містили державну таємницю. Але потім було засекречено усі матеріали справи.

Депутати вимагали зняти грифи «таємно» з матеріалів справи, що не містять жодної державної таємниці, відсторонити від участі в процесі у справі Пукача тих прокурорів, що «скомпрометували себе категоричними наполяганнями на закритому режимі судових засідань, цинічним ігноруванням публічних заяв про злочини, що коїлися в Печерському суді, а також загальною позицією, що не відповідає функціям державного обвинувачення, а відверто нагадує захист інтересів замовників вбивства Гонгадзе і катування Подольського».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.