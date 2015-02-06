Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду, крім Пукача, присутні потерпілі у справі журналіст Олексій Подольський зі своїми адвокатами та вдова Гонгадзе Мирослава Гонгазде зі своїм адвокатом Валентиною Теличенко.

М.Гонгадзе вперше з’явилась на судове засідання у справі щодо вбивства її чоловіка.

Читайте такожРозгляд апеляції Пукача у справі про вбивство Гонгадзе (наживо)Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.