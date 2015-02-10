Ранкове засідання Верховної Ради досі не відновлене
13:45, 10 лютого 2015Політика
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Станом на 13.10 ранкове засідання Верховної Ради не відновлене.
Засідання о 12.30 так і не було відновлене / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 у засіданні було оголошено планову перерву, яка, згідно з Регламентом ВР, триває з 12.00 до 12.30.
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Але ранкове засідання о 12.30 так і не було відновлене. Депутати перебувають у сесійній залі, у президії присутні перший заступник голови ВР Андрій Парубій та заступник голови ВР Оксана Сироїд.
Згідно з інформацією джерел, зараз тривають консультації з кадрових питань щодо керівництва прокуратури.
Раніше УНІАН повідомляв, що депутати вирішили ліквідувати Нацкомісію з питань моралі. Верховна Рада внесла зміни в Закон «Про захист суспільної моралі» (№ 1647).
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