Путіну буде важко поїхати з Мінська без підписання документу - історик

Якщо підписання документу в Мінську зірветься, то все буде "розкладено по полицях", і в тому числі питання надання Україні зброї.

Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" на "5 каналі" заявив історик Олександр Палій.

"Щось у Мінську буде. Адже поїхати звідти без підпису, без скандалу, Путіну буде дуже важко. 70% - що щось підпишуть. Якщо зірветься, то все буде розкладено по полицях, і в тому числі питання надання Україні зброї", - вважає Палій.

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Як повідомляв УНІАН, переговори лідерів України, Франції, Німеччини і Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда, Ангели Меркель і Володимира Путіна в "нормандському форматі" вже почалися в Мінську.

На зустрічі будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.