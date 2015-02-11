Путіну буде важко поїхати з Мінська без підписання документу - історик
Історик Олександр Палій вважає, що домовленість сторони мають підписати з вірогідністю у 70%.
Якщо підписання документу в Мінську зірветься, то все буде "розкладено по полицях", і в тому числі питання надання Україні зброї.
Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" на "5 каналі" заявив історик Олександр Палій.
"Щось у Мінську буде. Адже поїхати звідти без підпису, без скандалу, Путіну буде дуже важко. 70% - що щось підпишуть. Якщо зірветься, то все буде розкладено по полицях, і в тому числі питання надання Україні зброї", - вважає Палій.
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Як повідомляв УНІАН, переговори лідерів України, Франції, Німеччини і Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда, Ангели Меркель і Володимира Путіна в "нормандському форматі" вже почалися в Мінську.
На зустрічі будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.