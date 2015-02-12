Порошенко у Мінську виторгував добрі домовленості, але РФ може їх не виконати - польський аналітик

Президент України Петро Порошенко під час переговорів у Мінську виторгував добрі для українців домовленості, але головне питанням - чи Російська федерація буде їх виконувати.

Таку думку в коментарі УНІАН у Польщі висловив директор Польського інституту міжнародних справ PISM Марчін Заборовський.

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"Україна виторгувала добрі пункти (угоди), питання тепер лише, чи вони будуть дотримуватися російською стороною. Я маю сумніви", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що Порошенко не погодився на федералізацію України, чого домагалася Росія, не гарантував, а лише обіцяв розглянути можливість відновлення фінансування окупованих регіонів Донбасу, а також домовився про відновлення контролю над частиною кордону з Росією.

Крім цього, за його словами, Порошенко погодився на децентралізацію влади, яку Україна і без вимог Росії планувала провести.

Аналітик зауважив, що ці домовленості можуть заспокоїти ситуацію "на кілька тижнів", відзначивши, що попередній досвід виконання Росією перших Мінських домовленостей з вересня 2014 року змушує залишатися скептиком.

Заборовський сказав, що лише кілька днів тому представники російської влади на конференції у Мюнхені заявляли про те, що Росія не підтримує сепаратистів, що є "очевидною брехнею".

Водночас він підкреслив, що виконання досягнутих після нічних переговорів у Мінську домовленостей було би добрим для України.

"Якби цей документ був повністю реалізований, це непогана домовленість", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас експерт припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд пообіцяли президенту Росії Володимиру Путіну в обмін на підписання нових Мінських домовленостей заблокувати нові санкції проти РФ та поставки зброї Україні.

"Думаю, що однією із неофіційних домовленостей досягнутих між канцлером Німеччини, Олландом та Путіном для підписання цього документу було те, що нових санкцій не буде", - сказав він.

Крім цього, вважає експерт, лідери Франції та Німеччини пообіцяли російському президенту, що "будуть блокувати" поставки зброї для України.

"Це негативний аспект цієї домовленості, що не буде подальших санкцій та поставок зброї для України, щонайменше, з європейської сторони. А російська сторона може далі ставити українську сторону перед доконаними фактами", - зауважив співрозмовник агентства.

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Аналітик також висловив думку, що Росія може пробувати добитися відміни запроваджених проти неї улітку 2014 року економічних санкцій.

"Якщо до того часу (до липня 2015 року, коли ЄС буде ухвалювати рішення про продовження економічних санкцій проти РФ - УНІАН) буде більш-менш дотримуватися перемир'я, буде якийсь прогрес, то не буде згоди серед 28 держав на продовження санкцій. Думаю, що також це хотів досягнути Путін", - додав Заборовський.