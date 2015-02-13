Соболєва та Івченка покарають за вчорашню бійку в Раді не раніше, ніж через два тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам член Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Михайло Папієв (фракція «Опозиційний блок»).

На запитання, чи проводилося засідання Регламентного комітету з приводу вчорашньої бійки між народними депутатами Єгором Соболєвим (“Самопоміч”) та Вадимом Івченком (“Батьківщина”), Папієв відповів, що це саме питання він поставив першому заступнику голови комітету Павлу Пинзенику, але у відповідь почув, що “засідання відбудеться по графіку, тобто тоді, коли буде пленарний тиждень, а це фактично через два тижні”.

Папієв підкреслив, що з його точки зору, “такі речі потребують невідкладного реагування, бо те, що відбулося вчора у ВР, це те, що абсолютно підпадає під дію Кримінального кодексу України, це, звісно, хуліганство”.

За словами Папієва, тепер ті депутати, які заявляли про необхідність зняття недоторканності, роблять усе, щоб не ухвалювати це рішення. “Якби такі дії (бійка - УНІАН) вчинила проста людина, то вона уже була б заарештована, і суд би затримав її як мінімум на 60 днів, а народним депутатам, виходить, що можна все”, - зазначив Папієв.

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Він наголосив, що в законі про регламент ВР немає норми про позбавлення народного депутата права брати участь у засіданнях парламенту.

На запитання, чи є в регламенті норма, яка передбачає покарання народних депутатів, Папієв відповів: “Абсолютно жодної санкції сьогодні в регламенті немає”. Він нагадав, що в регламенті є норма про можливість відсторонення голови ВР від ведення засідання, а щодо депутатів такої норми немає.

Папієв повідомив, що Регламентний комітет не розглядалося і питання “кнопкодавства” під час ухвалення рішення про надання згоди ВР на призначення Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого спочатку у сесійній залі парламенту, а потім у кулуарах сталася бійка між народними депутатами Соболєвим та Івченком. При цьому в кулуарах билися обидва народні депутати, але бійку розпочав Соболєв.