На сайті Нацгвардії з'явилося і зникло "повідомлення Яроша про наступ", яке приписують хакерам
На сайті Нацгвардії з'явилося і зникло повідомлення нібито від імені Дмитра Яроша, де стверджувалося, що два "його батальйони" ведуть наступ під Дебальцевим.
Повідомлення одразу розтиражували російські онлайн-ЗМІ, включаючи сайти РИА Новости, ТАСС, LifeNews, каналу Міноборони РФ "Звєзда" та інші.
У соцмережах поширюється інформація, що сайт Нацгвардії було зламано.
Деякі особливості повідомлення опосередковано свідчать на користь даної версії. Зокрема, у заголовку повідомлення зроблено орфографічну помилку, характерну для російсько-українського перекладача Google Translator, формат повідомлення не відповідає стандарту сайту, вислів "мої батальйони" непритаманний манері мовлення Дмитра Яроша.
Нагадаємо, під час виборів Президента України у травні минулого року сайт ЦВК було зламано з метою фальсифікації результатів виборів, після російьскі ЗМІ повідомили, що перегає Дмитро Ярош.