Клімкін: сьогодні лідери країн "нормандської четвірки" проведуть телефонну розмову
15:14, 15 лютого 2015Політика
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Сьогодні може відбутися телефонна розмова лідерів України - Петра Порошенка, Німеччини Ангели Меркель, Франції Франсуа Олланда і РФ Володимира Путіна з приводу дотримання режиму припинення вогню.
REUTERS
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, в останні дні спостерігалася "хвиля дипломатичної активності", у тому числі відбулася телефонна розмова президентів України і США Петра Порошенка і Барака Обами.
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"Сьогодні, я сподіваюся, відбудеться розмова в "нормандському форматі", - сказав Павло Клімкін. За його словами, розмова має відбутися, "щоб звірити годинник" щодо того, чи дотримується режим припинення вогню.
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