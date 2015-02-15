Клімкін: сьогодні лідери країн "нормандської четвірки" проведуть телефонну розмову

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, в останні дні спостерігалася "хвиля дипломатичної активності", у тому числі відбулася телефонна розмова президентів України і США Петра Порошенка і Барака Обами.

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"Сьогодні, я сподіваюся, відбудеться розмова в "нормандському форматі", - сказав Павло Клімкін. За його словами, розмова має відбутися, "щоб звірити годинник" щодо того, чи дотримується режим припинення вогню.