Мир можна гарантувати тільки тоді, коли Україна зможе себе захищати - прем’єр

Про це він заявив в інтерв’ю програмі «ТСН. Тиждень».

”Завжди треба бути готовим до того, що Путін не виконає свої домовленостей, тому що він їх завжди не виконував. Друге - Мінські домовленості - це ще один крок, крок назустріч до миру... Мир можна досягнути тільки тоді і гарантувати тільки тоді, коли Україна має можливість себе захищати. Це зараз найбільш важливий час для посилення обороноздатності Української держави і для отримання допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної”, - сказав прем”єр-міністр.

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”Легалізовувати терористів ніхто не буде, якщо вони про це думають, а так само легалізовувати їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати. Повне відновлення контролю над всією українською територією, в тому числі - Донецька і Луганська, дія українських законів, роззброєння всіх незаконних формувань, відновлення державної влади в кожному селі і в кожному місті, і геть російських бандитів і терористів з території України, і відновлення контролю над кордоном між Україною і Росією. Це ключові вимоги”, - підкреслив Яценюк.