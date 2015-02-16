Захист Єфремова має намір оскаржити рішення суду

Захист планує подати апеляцію на арешт колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів у Раді VII скликання Олександра Єфремова з можливістю виплати застави у розмірі 3,6 млн грн.

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