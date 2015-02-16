Захист Єфремова має намір оскаржити рішення суду

21:34, 16 лютого 2015
Політика
1444 0

Захист планує подати апеляцію на арешт колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів у Раді VII скликання Олександра Єфремова з можливістю виплати застави у розмірі 3,6 млн грн.

Захист колишнього депутата має намір подати апеляцію на рішення суду / Фото УНИАН

Про це заявив журналістам адвокат колишнього депутата Олександр Мельников, передає Еспресо.TV.

"Апеляцію, очевидно, будемо подавати", - сказав він.

Читайте такожПечерський райсуд арештував Єфремова з можливістю виходу під заставу в 3,6 млн грн

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до внесення повної суми застави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter