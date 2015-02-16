Захист Єфремова має намір оскаржити рішення суду
21:34, 16 лютого 2015Політика
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Захист планує подати апеляцію на арешт колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів у Раді VII скликання Олександра Єфремова з можливістю виплати застави у розмірі 3,6 млн грн.
Захист колишнього депутата має намір подати апеляцію на рішення суду / Фото УНИАН
Про це заявив журналістам адвокат колишнього депутата Олександр Мельников, передає Еспресо.TV.
"Апеляцію, очевидно, будемо подавати", - сказав він.
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Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до внесення повної суми застави.
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