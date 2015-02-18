До кінця дня Генштаб повинен надати інформацію про ситуацію в Дебальцевому - Яценюк

13:22, 18 лютого 2015
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що до кінця дня верховний головнокомандувач разом з Генеральним штабом Збройних сил України нададуть інформацію про військову ситуацію в найбільш «гарячих точках», у тому числі в Дебальцевому.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Яценюк підкреслив, що президент України, Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ роблять усе для того, щоб зберегти життя військовослужбовців і далі продовжувати «цю незламну боротьбу».

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«Не можу розкрити всіх деталей цієї інформації, але робиться все для того, щоби особовий склад Збройних сил України був збережений і щоби обороноздатність українських Збройних сил залишалась на тому ж високому рівні, на якому вона є. Сподіваюсь, що до кінця поточного дня верховний головнокомандувач разом з Генеральним штабом дадуть ту інформацію, яку очікує вся країна - щодо розвитку подій на фронті і щодо військової ситуації у найбільш "гарячих точках", в тому числі і в Дебальцевому», - сказав Яценюк.

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