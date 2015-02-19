Війна на Донбасі є продовженням політики Росії з відновлення імперської ідентичності - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на міжнародній конференції "Рік окупації Криму: причини, наслідки та перспективи".

"Очевидно, що Крим є надзвичайно важливим елементом для відновлення певного російського імперського проекту. Те, що відбулося з анексією Криму і як ми всі побачили - це лише початок відновлення цієї російської імперії, і очевидно, що події, які зараз розгортаються на Донбасі, є лише продовженням того, що почалося в Криму", - відзначив В'ятрович.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "це звичайно має бути досить серйозним сигналом для інших європейських держав щодо того, що Росія не зупинилася в Криму, Росія не зупиниться на Донбасі і очевидно, що Росія піде далі, намагаючись відновити свій імперський вплив в масштабах, принаймні, Радянського Союзу".

В'ятрович висловлює переконання, що війна на сході України є війною не стільки за території, а як в першу чергу війною за ідентичність.

Читайте такожЕкс-глава МЗС Грузії: Росія не зможе довго підтримувати бойовиків на Донбасі"Путіну потрібен не стільки якийсь шматок української території, як визначальний вплив на те, що взагалі робиться на території України. Реалізація цього імперського російського проекту без України і в першу чергу без українців є неможливою. В Росії нема кому будувати так званий "руський мір". Для цього потрібні будівничі, а будівничими на думку самого Путіна найкраще видаються українці культурно, ментально і так далі", - підсумував В'ятрович.