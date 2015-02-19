Портнов заявляє, що ГПУ перевіряє всю його діяльність за 17 років

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"На вимогу Генеральної прокуратури України Державна інспекція праці провела комплексне розслідування моєї діяльності за останні 17 років", написав Портнов.

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"Нові сенсаційні подробиці найскладнішої і найбільш заплутаної кримінальної справи. (...) Державою встановлено, що приходячи і йдучи з роботи, я не відзначався в журналі обліку робочого часу", - іронічно відзначає він.

Допис by Андрій Портнов.