Портнов заявляє, що ГПУ перевіряє всю його діяльність за 17 років
20:53, 19 лютого 2015Політика
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Андрій Портнов заявляє, що на вимогу Генеральної прокуратури України Державна інспекція праці провела комплексне розслідування його діяльності за останні 17 років.
Андрій Портнов / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
"На вимогу Генеральної прокуратури України Державна інспекція праці провела комплексне розслідування моєї діяльності за останні 17 років", написав Портнов.
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"Нові сенсаційні подробиці найскладнішої і найбільш заплутаної кримінальної справи. (...) Державою встановлено, що приходячи і йдучи з роботи, я не відзначався в журналі обліку робочого часу", - іронічно відзначає він.
Допис by Андрій Портнов.
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