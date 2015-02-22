Порошенко показав іноземним лідерам військову техніку РФ, захоплену на Донбасі (фото)

Президент України Петро Порошенко показав лідерам іноземних держав захоплену на Донбасі російську військову техніку.

Про це у Twitter написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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”Ознаки російської агресії проти України”, - написав Цеголко, розмістивши фото з Михайлівської площі, де Порошенко показував іноземним лідерам російську військову техніку.

Ознаки російської агресії проти України pic.twitter.com/DAIB0Z5wDN - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 22, 201

Лідери європейських держав оглядають підбиту російську техніку після вторгнення до України. pic.twitter.com/s0VhBxVqUf - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 22, 2015

Разом з тим, як поінформували УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко прокоментував гостям деякі ”експонати”, зокрема, артилерійські установки ”Град”, з яких бойовики обстрілювали мирні міста та села, уламки ракетної системи ”Смерч”, з якої було обстріляно місто Краматорськ, внаслідок чого загинуло 17 людей та понад 60 було поранено.

Президент показав захоплені українськими військовими гранатомети, які не виробляються на території України, броньовану техніку, танк російського виробництва, залишки автомашин цивільного населення, вщент знищені вогнем під Маріуполем.

Порошенко також продемонстрував безпілотні літальні апарати виробництва Російської Федерації. Глава держави звернув увагу присутніх на те, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які спостерігають за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі, не мають змоги використовувати безпілотники, оскільки бойовики, російські військові цьому всіляко перешкоджають.

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”Натомість, українські військовослужбовці зафіксували діяльність близько 120 ворожих безпілотників”, - повідомив Порошенко.

Президент поспілкувався з людьми, які прийшли на Михайлівську площу.