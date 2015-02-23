Україні загрожує дестабілізація інших регіонів, якщо мінські угоди не будуть виконані - МЗС Румунії

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску в інтерв'ю RFI, передає «Європейська правда».

"З одного боку, мінські угоди, є кроком який ми сприйняли з радістю, з іншого боку вже є труднощі у їх здійсненні. Зокрема, не повною мірою застосовується режим припинення вогню, що не дозволяє провести черговий етап виведення важких озброєнь", - сказав він.

"Якщо це угода про припинення вогню і наступні кроки не буде виконано, то угоди в Мінську опиняться під питанням", - відзначив глава МЗС Румунії.

"В такому випадку дестабілізація може поширитися на інші області України, в тому числі регіони, сусідні до Румунії", - наголосив він.

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Водночас, за словами Ауреску, позиції в ЄС щодо можливого постачання зброї Україні у випадку, якщо політичний діалог не принесе результату, розділилися.

"Існують погляди, що постачання зброї, незалежно від сторони, лише посилює конфлікт. Інші кажуть, що ми повинні надати українській стороні можливість захистити себе", - зауважив він.

Щодо Румунії, то, як відзначив глава МЗС, у країни немає потрібної Україні зброї.