Сили АТО почнуть відводити важке озброєння щойно бойовики припинять обстріли - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.

"Наразі перший етап передумовності - це повне припинення вогню. Як тільки терористи припинять наносити вогневі удари по наших позиціях, ми будемо втілювати другий варіант. Наразі поки що припинення або остаточне припинення вогню немає", - відзначив Стельмах.

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З ним погодився речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Справа в тому, що, відповідно до Мінського протоколу та Мінського меморандуму, умовою першою передбачено припинення вогню обома сторонами конфлікту, і вже після того сторони готують до відводу озброєння та військову техніку від лінії зіткнення ворогуючих сторін. У зв'язку з тим, що поки що продовжуються обстріли позицій українських військовослужбовців, про відведення важкого озброєння наразі не йдеться", - відзначив Селезньов.

В той же час він підтвердив, що сили АТО підготували необхідні майданчики для відведення засобів вогневої підтримки.

Як повідомляв УНІАН, підписаним 12 лютого у Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки завширшки 70 км для РСЗВ і завширшки 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):

- для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- для збройних формувань окремих районів Донецької і Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.

Відведення вище перелічених важких озброєнь має початися не пізніше, ніж на другий день після припинення вогню, і завершитися впродовж 14 днів.

Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої Контактної групи».