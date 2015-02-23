Кемерон попередив Росію про наслідки наступу бойовиків

Про це заявив британський прем'єр Девід Кемерон, повідомляє Reuters.

"Абсолютно невиправдані і незаконні дії Росії у східній Україні досягли нового рівня, коли сепаратисти кричуще порушили перемир'я, аби захопити Дебальцеве, що стало можливим лише завдяки поставкам російських бойовиків і обладнання", - сказав він у парламенті.

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"Росія має не сумніватися, що будь-які спроби сепаратистів розширити їхню територію - в напрямку Маріуполя, чи ще десь - ЄС і США зустрінуть подальшими відчутними санкціями", - сказав британський прем'єр.