У Росії опублікували план Кремля з окупації України: хотіли почати з Харкова та Криму

У розпорядження редакції російської "Новой газеты" потрапив документ зі сценарієм Кремля щодо подій в Україні.

У даному документі крок за кроком прописуються обґрунтування, а також політична та піар логістика втручання Росії в українські справи та анексії Криму, а також окупації східних областей.

Плануючи війну в Україні, в Кремлі розраховували почати поділ країни з Криму і Харківської області, а не Донецької "внаслідок тісних ділових та політичних зв'язків місцевої бізнес-еліти, очолюваної Р. Ахметовим".

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"Росія просто зобов'язана втрутитися у геополітичну інтригу Європейського співтовариства, спрямовану проти територіальної цілісності України. Насамперед, тому, що інакше наша країна ризикує втратити не просто український ринок збуту енергоносіїв, але, що набагато небезпечніше, навіть непрямий контроль над газотранспортною системою України", - йдеться в документі.

Росія повинна була втрутитися за допомогою організації масових акцій непокори київській владі з вимогою федералізації України і вступу східних областей країни до Митного союзу.

"По-перше, режим В. Януковича остаточно збанкрутів. Його політична, дипломатична, фінансова, інформаційна підтримка Російською Федерацією вже не має ніякого сенсу", - написано в документі.

Автори підкреслюють, що Росія має домогтися укладення договорів про прикордонне і транскордонне співробітництво, а потім встановити прямі державно-договірні відносини з тими українськими територіями, де наявні "стійкі проросійські електоральні симпатії".

Передбачалося, що пізніше ці області України проголосять суверенітет і приєднаються до Росії. "Домінантними регіонами для докладання зусиль" пропонувалося зробити Крим і Харківську область, так як там вже були "досить сильні групи підтримки максимальної інтеграції з РФ".

Демонстранти повинні були виступати під російськими прапорами і не наполягати на зміні конституційного ладу.

У документі наводиться три гасла, які "по мірі розвитку" мали випливати один з іншого. Нижче наводимо цитати:

- Вимога "федералізації" (або навіть конфедералізаціі) в якості гарантії для даних регіонів від втручання прозахідних і націоналістичних сил в їх внутрішні справи;

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- Незалежний від Києва вступ східних областей на регіональному рівні в Митний Союз, що забезпечить необхідні умови для нормальної роботи і розвитку промисловості;

- Пряма суверенізація з подальшим приєднанням до Росії, як єдиного гаранта сталого економічного розвитку та соціальної стабільності.

Відзначається, що у підготовці документа імовірно міг брати участь "православний бізнесмен" Костянтин Малофєєв, документ був представлений Путіну в період між 4 і 12 лютого 2014 року - до втечі екс-президента України Януковича.