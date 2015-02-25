На кордоні з Україною у Криму 40 тисяч російських військових - Джемілєв
Росія зосередила на території тимчасово окупованого Криму понад 40 тис. військових і відновлює на півострові ядерне сховище.
Про це ввечері в середу, 25 лютого, в інтерв'ю "5 каналу" повідомив екс-голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв, повідомляє Гордон.
"Як мінімум там близько 40 тисяч військових. На кордоні там така концентрація... Тільки в Джанкої перебуває близько 60 військових літаків, які налаштовані летіти в нашу сторону", - повідомив Джемілєв.
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За його словами, в урочищі Кизилташ поблизу Ялти відновлюється ядерне сховище, як у радянські часи.
"Там завозять цемент, обладнують під ядерну зброю. Нам повідомляли, що туди вже доставляють ракети, які здатні нести ядерну зброю", - сказав народний депутат.
Джемілєв підкреслив, що в Криму йде "повна мілітаризація".
Росія окупувала Крим рік тому. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, РФ хоче зробити з півострова форпост, тому проводить репресії і витісняє людей звідти.