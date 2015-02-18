У НАТО заявляють про нарощування кількості російської військової техніки в Україні

Про це він заявив у середу в Латвії по завершенні зустрічі з президентом цієї країни Андрісом Берзіньшем (Andris Bērziņš), передає власний кореспондент УНІАН.

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За словами генсека НАТО, криза в Україні була однією з тем обговорення під час зустрічі. "Російські збройні сили, артилерія та підрозділи військово-повітряної оборони, як і елементи командування та контролю, все ще діють в Україні. Росія підтримує сепаратистів збройними силами, навчанням та сучасним озброєнням. Також було нарощування кількості танків та бронетехніки, які перетнули кордон з Росії в Україну", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що найкращою можливістю для стійкого мирного вирішення є Мінські домовленості. "Що зараз дійсно має значення, так це виконання припинення вогню та Мінські домовленості. Сьогодні я глибоко занепокоєний погіршенням ситуації в та навколо Дебальцевого через відмову сепаратистів поважати домовленість щодо припинення вогню та заборону на доступ до місця спостерігачів від ОБСЄ", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг знову закликав Росію припинити підтримувати сепаратистів, вивести війська та військове обладнання зі сходу України у відповідності до Мінських домовленостей. "Сепаратисти повинні негайно припинити атаки та надати спостерігачам ОБСЄ повний доступ", - наголосив він.