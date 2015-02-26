Гройсман пропонує провести позачергове засідання Ради 2 березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар голови ВР Дмитро Столярчук після завершення засідання Ради коаліції.

Він зазначив, що Гройсман під час цієї зустрічі запропонував у п'ятницю, 27 лютого, опрацювати проект змін до держбюджету та супроводжуючі законопроекти у комітетах, у суботу, 28 лютого, обговорити їх на засіданнях фракцій, у неділю, 1 березня, знову провести засідання Ради коаліції та узгодити позиції з тим, щоб у понеділок на пленарному засіданні парламенту їх розглянути.

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“Голова Верховної Ради запропонував провести у понеділок це засідання для розгляду змін до бюджету”, - сказав Столярчук.

Раныше УНІАН повідомляв, що, за словами народного депутата від “Народного фронту” Вікторії Сюмар, позачергове засідання Ради може відбутися 1 березня.