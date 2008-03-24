Семенюк прикрилась від Тимошенко указом Ющенка

Антимонопольний комітет України підтвердив, що стратегічно важливі підприємства із списку об`єктів для приватизації цього року займають монопольне становище на відповідних ринках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна України.

Згідно з повідомленням, йдеться про підприємства енергетики (ВАТ "Львівобленерго", "ЕК "Одесаобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "ЕК "Чернігівобленерго"), а також про "ВАТ "Одеський припортовий завод", ВАТ "Укртелеком" і ВАТ "Турбоатом".

Фонд вважає, що позиція АМК може стати підставою для припинення приватизації вказаних компаній відповідно до виконання рішень РНБО і відповідного указу Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 19 березня заявив, що звернувся з листом до Антимонопольного комітету з проханням дати висновок щодо можливої монополізації відповідних ринків товарів у разі приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави і включені до переліку підприємств, що підлягають приватизації або підготовці до приватизації в 2008 році.

Як відзначила голова Фонду Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, цього листа направлено на виконання Указу Президента України №200 від 6 березня ц.р., яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року, що стосується забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації в країні.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «в рішенні РНБО чітко відзначено - “не допускати до затвердження Державної програми приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів».

«У списках на приватизацію достатньо об`єктів, які мають стратегічне значення для держави, зокрема Одеський припортовий завод, "Укртелеком", підприємства енергетики, хімічної галузі та інші. І перш ніж продавати ці підприємства, ми повинні відповісти на питання про можливу монополізацію ринків, справедливо поставлені Президентом і Радою національної безпеки. Висновок, якого ми чекаємо від Антимонопольного комітету, має стати визначальним чинником щодо приватизації цих об`єктів», - відзначила тоді голова ФДМУ.