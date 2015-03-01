У Петербурзі під час ходи пам'яті Нємцова затримали хлопця з прапором України (фото)
13:48, 01 березня 2015Політика
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У Санкт-Петербурзі затримали хлопця, який прийшов на траурну акцію пам'яті Бориса Нємцова з українських прапором.
Сьогодні у Москві і Санкт-Петербурзі сьогодні проходять марші / twitter
Про це повідомив журналіст Віталій Беспалов у Twitter.
Арестовали чувака с флагом Украины #Немцов#Петербург#СПб#весна#марш#1веснаpic.twitter.com/si6P0PLYuw
— Виталий Беспалов (@Manyakovsky) March 1, 2015
Сьогодні у Москві і Санкт-Петербурзі сьогодні, 1 березня, проходять марші пам'яті вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова. На даний момент вже стартував марш пам'яті Бориса Нємцова у Санкт-Петербурзі.
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Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.
Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.
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