Сьогодні Рада не планує розглядати питання відставки Гонтаревої

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в коментарі журналістам народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.

Вона зазначила, що лідер фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко озвучив лист президента України Петра Порошенка з приводу того, щоб не порушувати це питання до рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення України кредиту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про Держаний бюджет України на 2015 рік” (№2147) та інші пов'язані законопроекти.