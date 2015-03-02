Сьогодні Рада не планує розглядати питання відставки Гонтаревої
17:45, 02 березня 2015Політика
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Сьогодні у Верховній Раді не розглядатиметься питання щодо відставки Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.
Сьогодні у ВР не розглядатиметься питання щодо відставки Гонтаревої з посади голови НБУ / gazeta.lviv.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в коментарі журналістам народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель.
Вона зазначила, що лідер фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко озвучив лист президента України Петра Порошенка з приводу того, щоб не порушувати це питання до рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення України кредиту.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект про внесення змін до закону “Про Держаний бюджет України на 2015 рік” (№2147) та інші пов'язані законопроекти.
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