У ЦВК натякають, що для більшості Черновецького ще не все втрачено

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає, що рішення Конституційного Суду щодо закону про імперативний мандат може повернути статус депутатів Київради 15 депутатам, повноваження яких були достроково припинені з’їздом блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам після голосування в ЦВК щодо реєстрації нових депутатів Київради від БЮТ.

А.МАГЕРА підкреслив, що рішення Конституційного Суду може мати надзвичайно небезпечні наслідки. Він зауважив, що багато юристів будуть говорити про те, що закон зворотної сили не має, отже, в разі визнання Конституційним Судом таким, що не відповідає Основному закону, закону про імперативний мандат, він втратить силу з моменту оприлюднення рішення Конституційного Суду.

Водночас А.МАГЕРА нагадав про те, що частина 2 ст. 58 Конституції України передбачає, що закони, інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, вважає А.МАГЕРА, депутати Київради, повноваження яких були достроково припинені, можуть поновити свої повноваження.

«Власне, дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради у разі його невходження до фракції чи з інших підстав – це є ніщо інше, як вид конституційно-правової відповідальності», - сказав А.МАГЕРА. При цьому він зауважив, що це може призвести до того, що в Київраді замість 120 депутатів буде 134.

Крім того, А.МАГЕРА попросив не спекулювати на темі: відбудуться чи не відбудуться дострокові вибори Київської міської ради. Він підкреслив, що ЦВК сприятиме проведенню чесних і прозорих виборів Київської ради і він особисто докладе для цього максимум зусиль.

Також А.МАГЕРА зауважив, що ситуація в ЦВК на сьогодні не є катастрофічною. Він зауважив, що завжди були робочі моменти, коли виникали суперечки між членами ЦВК, але зазвичай вони не виносились назовні.

На його переконання, якщо в діяльність ЦВК не будуть втручатись політичні сили, то з її роботою все і надалі буде нормально.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, яка передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

16 січня 2008 р. КС почав розглядати справу щодо впровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад і парламенту Криму. У КС надійшли подання від 48 і 56 народних депутатів. Обидві групи просять визнати неконституційним дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад за рішенням керівництва політичної партії або виборчого блоку.

Сьогодні, 24 березня, ЦВК зареєструвала 14 депутатів Київської міської ради від Блоку Юлії Тимошенко замість депутатів, повноваженнях яких було припинено через перехід до інших фракцій.