Ющенко змінив склад комісії з ВТС та експортного контролю (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Про це йдеться в Указі глави держави, текст якого опублікований на його офіційному сайті.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО вивів зі складу комісії її голову, першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА та призначив на цю посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Степана ГАВРИША.

Також Президент вивів зі складу комісії колишнього заступника міністра закордонних справ Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО, колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олександра ГАЛАКУ, колишнього першого заступника міністра економіки Костянтина ЛЮБЧЕНКА, колишнього першого заступника міністра промислової політики Володимира РИЖОВА, колишнього заступника міністра оборони Володимира ТЕРЕЩЕНКА, колишнього начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Михайла ЮРСУ.

Замість них до складу комісії призначено заступника міністра оборони Богдана БУЦУ, начальника Головного управління розвідки Міноборони Віктора ГВОЗДЯ, керівника Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента Володимира ІЛЬГОВА, заступника міністра економіки Валерія МУНТІЯНА, першого заступника міністра промислової політики Віталія НЕМІЛОСТІВОГО, заступника голови Державної митної служби Олександра Федорова.

Також В.ЮЩЕНКО затвердив у складі комісії (за згодою) народного депутата, заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки і оборони В’ячеслава БОГУСЛАЄВА.