ЗМІ: В результаті вибуху на шахті імені Засядька загинули понад 30 осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевого чиновника".

"Згідно з попередніми даними, більше 30 людей загинули. Рятувальники ще не дісталися до місця вибуху, так як відкачують отруйний газ, після чого спустяться в шахту", - цитує агентство Володимира Цимбаленко, "главу місцевої служби безпеки видобутку".

Крім цього, за даними агентства, у момент вибуху в шахті працювали 70 гірників.

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Варто відзначити, що за даними Донецької обласної державної адміністрації в результаті вибуху метану одна людина загинула, шестеро отримали опіки різного ступеня тяжкості, ще 43 шахтаря знаходяться в недосяжній зоні.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку вранці 4 березня на шахті імені Засядька стався вибух газо-метану суміші, доля 47 шахтарів невідома.