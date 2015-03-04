Порошенко очікує, що Рим найближчим часом ратифікує євроасоціацію України
15:57, 04 березня 2015Політика
191 0
Україна очікує на ратифікацію найближчим часом парламентом Італії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Петро Порошенко / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній з головою Ради міністрів Італійської Республіки Маттео Ренці прес-конференції у Києві.
Читайте такожПорошенко проводить зустріч з прем'єр-міністром Італії
“Ми отримали інформацію у відповідь на моє звернення щодо ратифікації італійським парламентом Угоди про асоціацію з ЄС, ми чекаємо це найближчим часом. І я думаю, що це буде черговим, дуже важливим етапом нашої співпраці”, - сказав президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter