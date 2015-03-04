Війна на Донбасі не може бути виправданням у затримці реалізації реформ - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив на засіданні Національної ради реформ.

”Сподіваюся, що ми з вами вже переходимо від розмов, агітації за реформи, від презентації до практичного і конкретного здійснення законодавчих змін і імплементації реформ, яких чекає все суспільство і світ, що здатен реально підтримувати нас”, – сказав глава держави .

Президент вкотре акцентував увагу на тому, що війна на Донбасі не може бути виправданням у затримці реалізації реформ.

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Він зазначив, що партнери України позитивно оцінюють її перші кроки з прийняття законодавства, яке забезпечує виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

”Наші партнери оцінюють цей крок як один з найбільш важливих, які Україна зробила у переході від розмов про реформи до реальних, непопулярних кроків, за які політики інколи платять досить високу ціну. Але це та ціна, яку ми з вами не просто як політики, але як державні діячі маємо заплатити для того, щоб врятувати країну”, – наголосив він.

У цьому контексті Порошенко подякував присутнім у залі за роботу, яка сприяла ухваленню закону про відповідальність пов’язаних з банком осіб, зазначили в прес-службі.

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”Нарешті, вперше за 23 роки, ми прийняли закон, який унеможливлює схему пограбування українців”, – підкреслив президент, зауваживши, що закон унеможливлює ситуацію, коли відповідальність фінансових установ перед вкладниками перекладалася на Фонд гарантування вкладів і державу.

На його переконання, в майбутньому цей крок дозволить уникнути подальшого навантаження на бюджет та курс національної валюти.