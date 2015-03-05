"Укроборонпром" розповів, з якими іноземцями домовляється про посилення обороноздатності - BBC

Державний монополіст з виробництва та експорту зброї "Укроборонпром" прозвітував, що на останній виставці озброєнь IDEX-2015 підприємства українського ВПК підписали низку важливих контрактів "для посилення обороноздатності армії".

Про це повідомляє BBC Україна.

Конкретних угод чиновники не назвали, проте вказали фірми, з якими провели перемовини.

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"Провели переговори зі світовими компаніями, а саме з Thales Group та Airbus (Франція), BAE Systems (Велика Британія), Textron та Bell Helicopters (США), а також KiaMilitary (Південна Корея)", - йдеться у відповіді "Укроборонпрому" на запит ВВС Україна.

У концерні заявили, що вже прийнято рішення відновити патронне виробництво на потужностях підприємств-учасників "Укроборонпрому".