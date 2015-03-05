Путін хоче знищити НАТО методами ведення війни в Україні - Ходжес

Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес, передає «Українська правда» з посиланням на The Telegraph.

"Я впевнений, що Путін хоче знищити наш союз, не атакуючи його, але дроблячи", - відзначив він.

Ходжес також зауважив, що Росія може спробувати дестабілізувати одного з членів НАТО за допомогою повстанців або ж інших форм "гібридної війни".

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Він також закликав розмістити американські танки в країнах, розташованих уздовж східного флангу НАТО, в якості стримуючого фактора для Путіна.

Зокрема, за словами Ходжеса, він запропонував розмістити танки в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії.